Nicoletta en concert à la cathédrale Saint-Front de Périgueux

Ray Charles disait de Nicoletta " Elle est la seule blanche qui a une voix de noire ». La chanteuse française, à la voix chaude, qui a repris les plus grands standards du gospel et du Negro Spititual, sera en concert le 18 novembre prochain à la cathédrale Saint-Front à Périgueux. Elle se produira dans le cadre de sa tournée dans les églises et les cathédrales, des lieux qu'elle affectionne particulièrement puisque c'est sa deuxième tournée dans ces édifices religieux .

Mamy Blue, Il est mort le soleil, Oh happy day, Summertime

L'interprète de " Il est mort le soleil ou Mamy blue " sera accompagnée d'un pianiste et des plusieurs choristes. Elle proposera au public un tour d'horizon musical sur un demi siècle. Nicoletta interprétera bien sûr ses propres chansons mais aussi de grands classiques du répertoire américain : Oh happy day, Amazing Grace, Nobody knows ou encore Summertime. Elle chantera également des chansons de Jacques Brel et Edith Piaf. Le concert se terminera avec "L'Ave Maria de Gounod", une oeuvre calibrée pour la voix puissante de Nicoletta.

Concert le mercredi 18 novembre à 20h30 : les places ( tarif 37,30 euros) sont en vente à l'office du tourisme de Périgueux et dans les points de vente habituels.