Nicoletta, Philippe Besson... découvrez la programmation de "La forêt des livres" à Chanceaux-près-Loches

Il y aura comme chaque année, depuis 25 maintenant, du beau monde à Chanceaux-près-Loches pour "La forêt des livres". Le festival conçu par Gonzague Saint-Bris réunira le 29 août une petite centaine d'auteurs, après avoir été annulée en 2020 à cause du coronavirus.

Parmi les noms annoncés par l'organisation, ce mardi, on retrouve Philippe Besson, Emmanuelle de Boysson ou encore Vanessa Springora qui viendra dédicacer son livre "Le Consentement" dans lequel elle accuse de viol l'écrivain Gabriel Matzneff.

Et comme chaque année, plusieurs personnalités du monde du cinéma, de la musique ou du théâtre viendront présenter leur dernier ouvrage. L'explorateur Jean-Louis Etienne, les actrices Annie Dupérey et Macha Méril, les chanteurs Nicoletta, CharlElie Couture et Hervé Villard, et les journalistes Patrick Montel, Eric Naulleau et Nathalie Saint-Cricq sont également attendus.

5.000 spectateurs en 2019

Lors de la dernière édition de ce festival littéraire, "La forêt des livres" aussi appelée "Les Écrivains chez Gonzague Saint-Bris" depuis le décès de son fondateur en 2017, avait attiré plus de 5.000 spectateurs en 2019.