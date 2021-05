Nicoletta reprend sa tournée et sera en concert à Périgueux en septembre

Sa venue est attendue mais le coronavirus a contrarié les dates, Nicoletta devait venir en novembre, puis en mars, ce sera finalement le mercredi 8 septembre prochain. L'artiste doit se produire dans la cathédrale Saint-Front comme l'a fait avant-elle Laurent Voulzy.

Périgueux sera la première date de la grande tournée des Cathédrales et des Eglises de Nicoletta en France. Cette tournée met l'accent sur les grandes chansons de Nicoletta et sur le Gospel avec des titres comme "Oh Happy Day" "Amazing Grace" "Nobody knows" et dans un tout autre style, des reprises de Jacques Brel, d'Edith Piaf ou encore l'Ave Maria de Gounod.

Nicoletta sera accompagnée de ses choristes pour un concert d'une heure et demie environ.

Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme de Périgueux et dans les points de vente habituels.