Niels Arestrup est le président du jury du festival Reims Polar 2022

Le jury du festival Reims Polar qui se tiendra du 5 au 10 avril 2022 aura Niels Arestrup comme président. L'annonce a été faite ce mardi matin. Niels Arestrup est âgé de 73 ans, il est connu pour sa filmographie très fournie, "Un prophète" et "Au revoir là-haut" font partie de ses films les plus notables.

Acteur récompensé aux Césars

Entre 2006 et 2014, Niels Arestrup a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle, pour "De battre mon coeur s'est arrêté", "Un prophète", et "Quai d'Orsay".