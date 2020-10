Après une perte de la moitié de son chiffre d'affaires, Nigloland compte sur Halloween pour se relancer

Le parc d'attractions de Nigloland situé à Dolancourt dans l'Aube connaît une année difficile. "En temps normal, on réalise environ 650 000 entrée pour une saison, cette année on espère atteindre 300 000 visiteurs ou un peu plus, cela dépendra des prochains jours d'Halloween", explique Rodolphe Gélis, le directeur d'exploitation du parc.

Cette baisse significative du nombre d'entrées s'explique par le contexte sanitaire actuel. "Économiquement parlant, l'année a été très très compliquée", déplore le directeur de Nigloland. "Nous sommes restés fermés la moitié de la saison, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires et lors de la réouverture, on avait entre -20 et -30 % de fréquentation", continue-t-il. Cela s'explique notamment par les voyages en bus et les sorties scolaires annulées.

Nigloland mise sur Halloween

Impensable pour le parc de ne pas célébrer leur fête d'Halloween. "On a décoré l'ensemble du parc en fait, il n'y a pas que certaines zones, il y a toute une ambiance, c'est comme si on redécouvre le parc avec beaucoup de citrouilles, de sculptures, de scènes...", s'enthousiasme Rodolphe Gélis. Les visiteurs peuvent retrouver cette ambiance jusqu'au 15 novembre.

La fréquentation actuelle est honorable selon les dirigeants. "Par exemple, une journée de forte fréquentation comme aujourd'hui, on tourne à 50 % de notre capacité. Donc on tourne autour des 10 000 visiteurs au grand maximum", détaille Rodolphe Gélis.

Les mesures sanitaires ont forcément un impact, mais c'est soit on s'adapte soit on disparaît, alors nous on a choisi de s'adapter.

L'émission Capital diffusée ce dimanche 25 octobre sur M6 à 21 heures, sera consacrée aux parcs d'attractions lors d'halloween. Pour l'occasion, ils ont notamment suivi en coulisse la préparation de cette fête à Nigloland.