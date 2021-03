Niherne : les pêcheurs de truite au rendez-vous pour le lancement de la saison malgré le vent

Les rafales de vent et la grisaille n'ont pas empêché les amateurs de pêche de venir taquiner la truite pour cette ouverture de la saison 2021

« Les conditions sont un peu venteuses, mais le niveau de la rivière est correct, avec un peu de courant, l'eau claire. C’est une petite découverte pour les enfants », sourit un père de famille. Son fils Alexis est bien concentré et bien emmitouflé au bord de l'eau. Ce n'est pas grave si sa première ouverture de saison n'est pas très poissonneuse : « on ne pêche pas très souvent la truite mais avec papa on s'est dit qu'on allait essayer. On a pêché qu'une truite parce que des gens étaient passés avant nous «, explique-t-il, un peu dépité.

Pour l'occasion, les 48 associations de pêcheurs du département ont lâché trois tonnes de poissons dans une partie des 5000 km de cours d'eau de l'Indre. Les pêcheurs étaient au rendez-vous malgré la météo maussade, c'est ce qu'a constaté le garde-pêche Alain Giraud : « les gens avaient quand même envie de sortir par rapport au confinement. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de monde sur les bords de rivière. Pas trop de prises, mais un bon pêcheur ne pense pas aux prises !«

La saison de la truite se prolonge jusqu’en septembre.