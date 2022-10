Nîmes bientôt "capitale du tourisme durable"

La Ville de Nîmes accueillera, les 27 et 28 octobre, la 2e édition de l’événement A World For Travel (AWFT), forum international dédié à l'industrie du voyage et au tourisme durable

Voilà deux nouvelles journées qui vont placer la Ville de Nîmes sous le feu des projecteurs. La "Rome française" accueillera, les 27 et 28 octobre, la 2e édition de l’événement A World For Travel (AWFT), un forum international dédié à l'industrie du voyage et au tourisme durable. Comment penser le tourisme de demain ? Décideurs internationaux des secteurs privés et publics, universitaires, experts, consultants. En tout, ce sont près de 400 professionnels du tourisme venus de 35 pays qui seront réunis.

« Après avoir accueilli 250 professionnels du tourisme en 2019 lors du Workshop Méditerranée et s’être fait remarquer lors du Mondial du tourisme à Paris en mars dernier, on ne peut qu’être satisfaits d’avoir réussi à fédérer, une fois encore, l’ensemble des acteurs du secteur autour de l’accueil de ce Forum », précise Xavier Douais, Adjoint délégué au Tourisme (communiqué).

La fréquentation touristique cet été à Nîmes, s'élève à 2,3 millions de visiteurs, soit un retour au niveau de 2019, avant la crise covid.