Nîmes, capitale du tir à l'arc ce week-end

Nîmes, France

Tous les ans, la ville de Nîmes accueille le plus gros tournoi de tir à l'arc d'Europe. Accueilli cette année par le Parnasse et le Parc des expositions, 1200 archers de 40 nationalités différentes s'affrontent dans le Gard. Parmi eux, des enfants du pays - comme Jean-Charles Valladont, vice-champion olympique des JO 2016 de Rio. "C'est génial que cette compétition internationale se déroule à Nîmes. Dans les gradins, j'ai mes amis et ma copine, mais le tir à l'arc c'est une petite famille... là, _on entend de plus en plus d'applaudissements venant de néophytes dans les gradins, c'est très encourageant._"

Comment reconnaître les novices ? Facile : ce sont ceux qui plissent les yeux. Depuis les gradins, Geneviève n'a pas pensé à prendre de jumelles. "C'est la première fois que je viens, je découvre un sport calme, reposant. J'admire leur dextérité. Il y a une grande courtoisie qui émane de ces athlètes." En tout, 3.500 visiteurs ont investi les gradins dans la journée de samedi.

Un rendez-vous international

La finale de la compétition est diffusée en live sur tous les continents ce dimanche. Cette année, les organisateurs du tournoi ne s'attendaient pas à une telle participation, à cause de la préparation aux Jeux-Olympiques 2020. "Je m'étais trompé... il y a tous les meilleurs, même le numéro 1 mondial est là !" s'enthousiasme Olivier Grillat, directeur de l'arc club de Nîmes. "Tout ça nous prouve que Nîmes est devenu incontournable dans la discipline."

La compétition se termine ce dimanche, avec la remise des médailles d'or à 15h30.