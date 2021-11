La mairie de Nîmes dévoile le programme des animations de Noël

C'est le retour des fêtes de Noël et de la normalité. C'est de cette manière que la mairie de Nîmes a dévoilé le programme des festivités pour ces fêtes de fin d'année, alors que celles de 2020 avaient été marquées par la pandémie. La thématique 2021 sera "De vert et d'or", deux couleurs très présentes dans les illuminations qui vont orner la ville : plus de 500 décors, dont 10 en 3D, 27 sur candélabres, et165 arbres illumineront Nîmes pour un Noël. La grande roue près des arènes, la patinoire de la Maison Carrée ou encore les chalets gourmands sont de retour, tout comme les projections d'images sur l'église Saint-Paul. De nombreux spectacles sont également prévus :

Samedi 4 décembre à 17h30 : la compagnie Cercle de Feu présentera un spectacle de jonglerie pyrotechnique "Fire Event" depuis les arches des arènes, avec un feu d’artifices.

Samedi 11 décembre à 18h : le cirque Madona Bouglione proposera une grande parade sur les boulevards du centre-ville sur le thème de "Casse-Noisette". Une création originale faite spécialement pour la Ville de Nîmes, où 100 chevaux, 60 personnes et 6 chars animeront 13 tableaux différents et défileront du boulevard Victor-Hugo au parvis des arènes en passant par les boulevards Gambetta, Amiral Courbet et la rue de la Libération, dans le sens inverse de la circulation.

Vendredi 17 décembre à 18h : la troupe française Patin’air inaugurera la patinoire installée sur le parvis de la Maison Carrée.

Vendredi 24 décembre à 18h : la compagnie Remue-ménage propose un spectacle de danse et de cirque intitulé "La Belle illusion" depuis le parvis des arènes à l'occasion du réveillon.

L’inauguration des illuminations se déroulera vendredi 26 novembre à la place Gabriel-Péri. Toute la programmation est à retrouver en détail sur le site de la mairie de Nîmes.