Nîmes : Le Napoléon classé monument historique !

Le patrimoine de Nîmes ne se limite pas à la Romanité. En plus des Arènes, de la Tour Magne ou encore de la Maison Carrée, la ville peut désormais compter sur le Napoléon, le café Napoléon, sur le boulevard Victor Hugo.

Le célèbre café nîmois vient d'être classé monument historique.

Le "Napo" pour les Nîmois

Ce bar - brasserie, c'est le "Napo" pour les intimes. Il est situé entre la Maison Carrée et les Arènes. L'établissement du boulevard Victor Hugo vient d'être entièrement rénové après une longue période de fermeture.

Second Empire

Un million d'€ y ont été investis pour reconstituer le style Second Empire, le style Napoléon III, et on s'y croirait !

Tout est fait pour faire rentrer la lumière

Nicolas Bernard, l'heureux et passionné propriétaire des lieux.

La Ville de Nîmes est actuellement candidate pour être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.