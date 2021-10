Nîmes passe son dernier grand oral pour obtenir le classement de la Maison Carrée à l'UNESCO

C'est la dernière rencontre au ministère de la culture des élus nîmois avant le verdict. Jean-Paul Fournier, le maire et Mary Bourgade, l'adjointe en charge du dossier sont à Paris ce mardi pour une ultime audition. La quatrième depuis octobre 2019. L'objectif : convaincre l'Etat français de défendre la candidature de la Maison Carrée à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2018, la candidature nîmoise avait été recalée. Elle portait sur l'ensemble urbain historique de Nîmes. "L'UNESCO aujourd'hui ne veut plus inscrire de monuments archéologiques romains qui sont surreprésentés sur la liste du patrimoine mondial explique Mary Bourgade. _Après une étude de l'ensemble des monuments, on a estimé que c'était la Maison Carrée qui présentait le plus fort potentiel d'après les experts d'ICOMOS international. Evidemment, la Maison Carrée est bien un monument archéologique romain sauf qu'_elle ne sera pas présentée comme un monument de plus mais plutôt comme un témoignage de la mise en place du culte dynastique au premier siècle avant J.C, sous le principat d'Auguste." C'est cette valeur universelle exceptionnelle que la Ville met désormais en avant.

Une réponse en janvier 2022

C'est en janvier 2022 que l'Etat français dira s'il défend la candidature de Nîmes devant l'UNESCO. Un dossier qui ne sera de toute manière pas présenté avant 2023. "Même si cela prend du temps sourit Mary Bourgade, j'ai coutume de faire allusion à Montaigne qui faisait l'éloge de la lenteur. Il écrivait :" Plus il y a de marches et de degrés plus il y a de hauteur et d'honneur au dernier étage". Donc, je me dis, ça vaut la peine parce que cette reconnaissance, quand on est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est exceptionnel, c'est le graal. On a manqué la première, j'espère que cette fois, ce sera une réussite."