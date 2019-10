Nîmes plébiscitée par The Guardian !

Nîmes, France

Nîmes dans le Top 10 des villes européennes à visiter cet automne ? Vous ne rêvez pas, The Guardian l'a fait ! Le célèbre journal britannique a même élu la capitale du Gard Numéro 1 des villes à visiter sur un week-end, parmi les villes accessibles en train "en moins de temps que vous ne le pensez." Nîmes en tête donc, devant d'autres villes françaises comme Angers et Biarritz, et les villes de Rotterdam aux Pays-Bas, Cologne en Allemagne, ou encore Anvers et Gand en Belgique.

Le journal vante en particulier la visite des Arènes et du Musée de la Romanité, qui "vient d'ouvrir ses portes et abrite une collection d'objets fascinants", mais aussi la vieille ville, la Maison carrée et les Jardins de la Fontaine.

Parmi les coups de coeur de la journaliste encore : les restaurants le Vintage et L'Imprévu, ou encore les chambres d'hôtes "La Maison Rousseau".

L'article du Guardian, en intégralité et en version... d'origine, est toujours disponible !