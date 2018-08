Plus de 500.000 personnes ont visité le centre de Nîmes au mois de juillet, selon le bilan dressé par l'Office de tourisme de la ville. Parmi elles, plus de 183.000 étrangers.

Nîmes, France

Nîmes reste une destination privilégiée pour les touristes français et étrangers. Ils ont été plus de 500.000 à visiter le centre-ville au mois de juillet. C'est ce qui ressort du bilan dressé par l'Office de tourisme. Les jours les plus fréquentés, les jeudis, vendredis et lundis. C'est ce qui ressort du comptage effectué en juillet, qui se base aussi sur les billetteries des monuments et des musées.

Des touristes français en majorité

Près de 19.000 personnes ont été accueillies en juillet dans les nouveaux locaux de l'Office de tourisme situés en face des arènes de Nîmes. La clientèle française reste majoritaire à 55%. Suivent par ordre décroissant, les touristes venus d'Allemagne, d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Afrique-du-Sud, des Pays-Bas, d'Italie, de Suisse, d'Argentine, d'Australie, du Canada et des USA.

Un mois de juillet boosté par le festival de Nîmes

La fréquentation en juillet a été boosté par le festival de Nîmes. Les concerts dans les arènes ont attiré un nombreux public, qui a profité de sa venue pour visiter la ville.

L'Office de tourisme constate toutefois une petite baisse de fréquentation depuis l'arrivée de la canicule pour les visites quotidiennes de la ville proposées par une guide-conférencière. Elles sont pourtant programmées le matin. La visite des jardins de la Fontaine, elles, sont programmées à 18h30.