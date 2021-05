L'émission Ninja Warrior revient à Cannes, portrait d'un antibois au mental de ninja

Le programme de télévision "Ninja Warrior - le parcours des héros" revient à Cannes. Un antibois fait partie des favoris. Les enregistrements débutent jeudi 27 mai et dureront une semaine.

Chaque saison 200 candidats participent à l'émission et parmi eux cette année il y a Thomas Hubener. Les azuréens n'ont pas oublié cet antibois. Il en est à sa 5 ème participation et il a déjà fini une fois deuxième et 2 fois troisième dans les éditions précédentes.

Cette année il retente sa chance à Ninja Warrior. Pendant le confinement il s'est astreint à un entraînement strict pour ne pas perdre son niveau. Et comme les salles d'escalade sont fermées, il nous a confié qu'il s'est bricolé des parcours avec des "prises" chez lui.

L'un de ses secrets pour augmenter ses chances de succès, c'est l'observation scrupuleuse de la phase de tests. En effet les candidats n'ont pas le droit de s'entrainer sur le parcours. Un testeur inaugure le parcours et fait la démonstration devant eux. C'est à ce moment là précisément qu'une partie de l'épreuve se joue.

Dans une autre vie Thomas Hubener a été gymnaste de haut niveau, puis il est devenu acrobate professionnel dans la compagnie du Cirque du Soleil au Canada. C'est l'une des compagnie les plus prestigieuses au monde. La compagnie viendra d'ailleurs faire un spectacle dans la région en 2022.

Thomas Hubener est très actif sur les réseaux sociaux. Revenu en France du fait de la crise sanitaire il s'est depuis retrouvé sans aide ni intermittence. Il a donc entrepris de réaliser un film pour attirer l'attention sur les artistes qui se retrouvent dans cette situation.