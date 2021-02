Niort : à Pré-Leroy, bientôt "une piscine pleinement du 21e siècle"

Des ouvriers poncent le fond du bassin intérieur pour le mettre à niveau. A Niort, sur les bords de Sèvre, les travaux de la piscine Pré-Leroy se poursuivent. La réhabilitation de cette piscine datant des années 60 a débuté en 2018. Un équipement "très attendu", assure le maire de Niort et président de l'agglomération du niortais Jérôme Baloge. "Le covid a hélas retardé les choses. On sera plutôt sur la fin de l'été 2021 que le début".

Prochaine phase : l'équipement des bassins et l'aménagement extérieur

"On a achevé toute la partie de charpente métallique, on est en train d'achever les travaux de couverture et de fermer le bâtiment avec les parois vitrées", détaille Joël Forget, de la direction études et projets neufs de Niort Agglo et chef du projet de Pré-Leroy. "On va maintenant passer dans une phase suivante : l'équipement des bassins et l'aménagement intérieur".

Il y a 375 m² de surface de bassin couvert © Radio France - Noémie Guillotin

Un chantier "compliqué", avoue-t-il avec "des contraintes fortes. On est sur une zone inondable pour les locaux techniques donc ça a nécessité de créer des locaux étanches à la montée des eaux". Et puis une réhabilitation peut réserver des surprises, "certaines qualités de béton, d'acier qui ne sont pas forcément à la hauteur", poursuit le chef de projet.

Un bassin nordique de 50m, le seul en Deux-Sèvres

"Une piscine pleinement du 21e siècle qui va répondre je pense à pas mal de besoins des usagers", estime Jérôme Baloge, le président de l'agglomération niortaise. La grande grande nouveauté : le bassin nordique, chauffé et donc ouvert toute l'année. "Il n'y a en a pas d'autres en Deux-Sèvres", indique Jérôme Baloge. Un bassin de 50 mètres, de compétition équipé de led lumineuses pour mesurer les performances des nageurs mais aussi d'un système de détection anti-noyade par caméra et télédétection, "en plus des maîtres-nageurs".

Un site qui pourrait servir au JO de Paris 2024 ? "J'espère bien, peut-être pas pour les compétitions mais pour des entraînements", déclare Jérôme Baloge.

Le bassin nordique sera équipé d'un système de détection anti-noyade © Radio France - Noémie Guillotin

Image du futur bassin nordique - BLP & associés

Economies d'eau et de chauffage

Le président de la CAN vante aussi les avancées sur le plan environnemental : une économie de chauffage de - 20%, une économie d'eau de 4000 m³ par an. Et l'innovation esthétique. "On est sur une piscine qui est très ouverte sur la ville. La situation de Pré-Leroy était déjà très agréable mais là on profite grâce à l'architecture modifiée d'une vraie transparence vers la colline Saint-André, le panorama lointain de la ville", se réjouit déjà Jérôme Baloge.

La piscine proposera aussi une salle de musculation, un solarium avec un panorama à 180° en complément des terrasses pour prendre le soleil.

Voilà à quoi ressemblera la pataugeoire pour enfants - BLP & associés

Le coût total de ce projet est de 18,75 millions d'euros.