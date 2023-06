Niort : Eclats de rire en pagaille au Très grand conseil mondial des clowns

Sous le chapiteau du Guesclin, en plein centre de Niort, les enfants ont les yeux qui brillent. Du 16 au 18 juin, 27 troupes et une soixantaine de clowns sont venus se produire pour le plus grand bonheur des spectateurs. Robinson, cinq ans et demi, venu avec son papa et sa sœur, a été marqué par un spectacle : "Il y avait des bulles et avec une petite trompette, la donne. Elle faisait des personnages". A quelques mètres de là, deux cousines, June et Garance, âgées de 10 ans se remémorent un spectacle et s'en inspirent. "On aime bien faire des sketches à la maison. On aime bien faire les clowns, participer au spectacle" explique la première. "Et aussi les tentes, les déguisements, tout ça, c'est drôle", renchérit la deuxième.

Les enfants… et les adultes conquis

Un bonheur pour les plus jeunes mais aussi pour les adultes. Ils sont nombreux à apprécier ce rendez-vous : "C'est plein de poésie, c'est plein de tendresse. C'est parfois dur, parfois loufoque, parfois très percutant sur des sujets actuels.", explique Jean-Christophe venu en famille. Delphine, un autre spectatrice, ajoute : "C'est une belle parenthèse. C'est vraiment très important cette touche d'humour, de rire et tous ces moments là. Il devrait y avoir des festivals d'humour toutes les semaines".

Si le festival se termine ce dimanche, les enfants peuvent continuer de rêver après le festival, grâce à la Caravane internationale des clowns qui sillonne la région jusqu'au 2 juillet .