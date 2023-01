Niort : inauguration de la capitainerie, nouvelle étape du projet de croisières sur la Sèvre

C'est une nouvelle étape dans le projet de tourisme fluvial sur la Sèvre niortaise. Après la restauration de la cale du port, à Port Boinot, la capitainerie vient d'être inaugurée ce 20 janvier 2023. C'est là que sera installée la société qui proposera des séjours en bateau de location habitable à partir du printemps entre Niort et Marans en Charente-Maritime, en passant par la Vendée.

ⓘ Publicité

Une vraie opportunité car le tourisme fluvial a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. "On pense qu'il faut diversifier le tourisme dans le marais poitevin. Il y a un grand développement du cyclable, il y a les camping-cars, les montgolfières. Il manquait la possibilité d'une visite extraordinaire le long du fleuve et de ses affluents", estime Pascal Duforestel, président du parc naturel régional du marais poitevin.

Deux bateaux ont été adaptés aux particularités du marais poitevin en termes de profondeur notamment. Ils sont 100% électriques "avec une partie couverte par des panneaux photovoltaïques", précise Pascal Durforestel. "On n'est pas dans un tourisme de masse, comme le million de gens qui viennent à l'année, on est sur une niche mais qui ouvre des perspectives nouvelles", poursuit-il.

700.000 à 850.000 euros de retombées

"C'est une manne très intéressante pour le territoire", confirme Christelle Chassagne, présidente du Comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. D'abord pour les premiers visiteurs, les Néo-aquitains, c'est aussi un moyen de voyager sur son territoire sans aller très loin. Cette offre de tourisme fluvial est aussi de plus en plus plébiscitée par les étrangers", indique-t-elle. D'après les calculs de la Région, "les retombées économiques envisagées s’élèvent entre 700 000 euros et 850 000 euros par an dont 67 % de retombées locales (sites de visite, restauration, commerces de proximité)".