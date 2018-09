Un grand déménagement a commencé début septembre et pour deux mois et demi à Niort. Celui de la médiathèque Pierre-Moinot. 300.000 livres et autres documents (CD, DVD...) sont déplacés afin de permettre la rénovation et l’agrandissement du lieu d'ici la fin 2020.

Niort, France

Sept kilomètres. Mis bout à bout c'est ce que représentent les 300.000 documents hébergés à la médiathèque Pierre-Moinot à Niort. Livres, manuscrits, CD, DVD... sont en train d'être déménagés pour permettre le début des travaux de rénovation du site.

Ce grand déménagement a commencé début septembre et se poursuit jusqu'à la mi-novembre. Deux sociétés en sont chargées. Une Niortaise et une Nantaise spécialisée dans les bibliothèques. Car, il s'agit d'une opération complexe. "Il faut organiser les choses pour que les collections puissent partir, libérer des rayonnages qui se démontés à Pierre-Moinot, remontés dans l'espace de stockage et sur lesquels on remet les mêmes collections", explique Elsa Fritsch, directrice adjointe du réseau des médiathèques de l'agglomération de Niort.

Pas de cartons mais des armoires roulantes

Le déménagement est terminé pour la partie jeunesse. C'est maintenant au tour des collections qui se trouvent dans les réserves. Les livres sont déplacés non pas avec des cartons mais des armoires roulantes afin de "garder le classement des livres", précise Oliviers de Freitas, coordinateur de l'action culturelle à la CAN.

Le déménagement de la médiathèque Pierre-Moinot dure jusqu'à la mi-novembre © Radio France - Noémie Guillotin

Un traitement spécial a été réservé aux documents anciens, les premiers à avoir été déplacés. "Les collections les plus précieuses ont été emmenées dans une entreprise pour être décontaminées, nettoyées et elles intégreront ensuite les archives départementales", détaille Elsa Fritsch.

La médiathèque ferme le 29 septembre pour environ deux ans

Pendant la durée du chantier, la partie jeunesse prend ses quartiers à la ludothèque au centre du Guesclin. La collection adulte, elle, est déménagée près de la mairie, au 15 rue de l'hôtel de ville. Ouverture à partir du 20 octobre.

La médiathèque Pierre-Moinot ferme ses portes samedi 29 septembre. Les travaux sont prévus pour durer jusqu'au dernier trimestre 2020. Le lieu va être agrandi, réaménagé. Avec notamment la création d'un espace jeux vidéo, un secteur jeunesse quasiment trois fois plus grand, plus d'ordinateurs ou encore des prêts et des retours entièrement automatisés avec l'installation de bornes.