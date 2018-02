Niort, France

"Je suis niortais depuis 1976 et j'entends parler de travaux depuis 1976 !", lance Alain. Autant dire que ce nageur attend le projet de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort avec impatience. Et ce n'est pas le seul. L'équipement est ancien, il a été construit en 1965, et n'est plus au goût du jour fait remarquer Miguel, un nageur : "Dans le bassin intérieur, il manque des plots de départ. Là on voit que c'est juste une murette ciment, des goulottes ça ne se fait plus il faudrait un bassin à débordement".

Le bassin extérieur transformé en bassin nordique

Un cabinet d'architecte a été choisi au mois de novembre dernier. Le projet prévoit "plus de transparence", précise le maire de Niort Jérôme Baloge. Autre changement : la transformation du bassin extérieur de 50 m en bassin nordique chauffé à 28-29 degrés et donc accessible toute l'année. Un plus pour retenir les espoirs de la natation. "Les jeunes qu'on a eu et qui sont partis c'est aussi parce qu'on n'avait pas d'horaires aménagés, de moyen de les entraîner deux fois par jours six jours du sept", estime David Vergnault, entraineur au cercle des nageurs de Niort.

La ville de Niort rêve aussi se positionner pour la préparation des Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris. "C'est une option intéressante pour des équipes étrangères qui cherchent une base avant d'aller faire leurs compétitions, Paris étant à deux heures de train", note David Vergnault.

La livraison de la nouvelle piscine est prévue pour la fin du 1er semestre 2020. Donc avant d'en arriver là, il va falloir gérer une période compliquée, celle des travaux. Les nageurs vont devoir trouver des créneaux dans les autres piscines de l'agglomération.