Niort : lancement des festivités de Noël samedi 1er décembre

Blanc et or : ce sont les couleurs de Noël 2018 à Niort

Niort, France

Niort décorée en blanc et or pour ce Noël 2018, avec comme thématique le paquet cadeau. Le début des festivités, c'est pour ce samedi 1er décembre. Un coup d'envoi en plusieurs temps : déambulation depuis la mairie à 17h, lancement des projections sur le Donjon et des illuminations à 18h et parade éclairée, et, à 19h15, le final avec feu d'artifice féerique à la Brèche.

Le père Noël se baladera plus souvent en centre-ville

Plusieurs nouveautés cette année. Le père Noël sera présent plus souvent en centre-ville de Niort*. Le marché de Noël de la place du Donjon revient avec six chalets supplémentaires. Il y aura au total 43 producteurs et artisans d'art. Et en plus du vin chaud, de quoi se restaurer. Sur le Donjon, un nouveau conte sera projeté une fois la nuit tombée.

Un marché convivial type village savoyard se développe également place de la Brèche où l'on retrouvera la piste de luge. La patinoire revient également place du Temple. Le centre-ville sera sonorisé et le sapin de 13 mètres rue Victor Hugo non seulement décoré mais aussi illuminé.

Le programme complet des festivités de Noël à Niort est à retrouver sur le site internet de la ville de Niort.

*Présence du père Noël : les week-ends du 8 et 9 décembre, du 15 et 16 décembre, du 22 et 23 décembre de 11h à 12h30 et de 15h à 19h. Mercredi 12 et jeudi 13 décembre de 15h à 19h. Lundi 24 décembre de 11h à 13h.