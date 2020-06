Niort : le festival Takavoir, c'est terminé

A Niort, c'est la fin pour l'association Hors Champs et le festival Takavoir. Entre difficultés pour renouveler les dirigeants et pour trouver des financements.

L'association Hors Champs et le festival Takavoir à Niort c'est terminé. Annonce faite dans un communiqué ce vendredi 19 juin. Takavoir c'est un festival de films de poche. La 11e édition s'était tenue - en partie - fin mars. Mais il n'y aura donc pas de 12e édition.

Incertitudes financières

Plusieurs raisons à cette "dure décision". La difficulté de trouver des bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année, etde renouveler les dirigeants.

Autre problématique : le financement. "Avec un contexte global de baisse des aides publiques nous devons nous tourner vers de nouveaux partenaires privés déjà très sollicités sur le territoire", précise l'association. Le festival a perdu cette année un partenaire historique. L'association déplore également des règles et des critères de subventions trop fluctuants d'une année sur l'autre.

"La politique du chiffre sur le nombre de participants ou la remise en cause de la gratuité fragilise de plus en plus des actions et événements comme les nôtres. La culture et l’éducation populaire ne doivent pas se faire obligatoirement sur le même modèle que les grands événements. Il est important de défendre une culture accessible, d'autant plus si elle concerne des pratiques qui peuvent donner des clefs aux plus jeunes dans un monde d’images et de numérique", écrit l'association.

L'association Hors Champs fermera au 31 août, après une dernière projection en plein air le 15 juillet en guise de séance de rattrapage du festival Takavoir 2020.