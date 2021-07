Niort : le Séchoir de Port Boinot ouvre au public ce samedi 3 juillet

A Niort ce samedi 3 juillet c'est l'ouverture du Séchoir, élément central de Port Boinot, le parc urbain qui a remplacé l'ancienne friche de la chamoiserie. Au rez-de-chaussée emménage l'office de tourisme Niort-marais poitevin qui quitte ses locaux de la rue Brisson sous les Halles pour cet espace plus grand.

"On trouvera des parcours pour des randonnées pédestres, cyclistes, en orientant aussi vers la maison du cheval. On pourra réserver des vélos, des balades en barque puisque cette année Niort plage c'est à Port Boinot pour les activités nautiques. Et puis toutes les autres activités de découverte du territoire : on a la forêt de Chizé, le moulin de Raimbault, le marais, Coudray-Salbart, Niort évidemment", liste Jérôme Baloge, le maire de Niort.

Le séchoir de Port Boinot accueille désormais l'office de tourisme de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

L'office de tourisme qui innove cette année avec une billetterie "Expériences au naturel". Des excursions "avec un guide expert du territoire avec une première partie promenade en barques, une deuxième partie randonnée pédestre par exemple", explique Thierry Hospital, le directeur de l'office de tourisme.

L'espace Epona pour découvrir les patrimoines des 40 communes de l'agglomération

Au fond, un mur jaune marque le début de l'espace Epona qui continue au 1er étage. Epona, du nom de cette déesse gauloise dont une sculpture a été découverte lors des fouilles de Boinot. "C'est l'une des plus belles représentations pictonnes d'Epona. On la trouve aussi dans Asterix et Obélix parmi tous les noms de dieux et de déesses gaulois qu'ils jurent", sourit Jérôme Baloge. Vous pourrez voir sa reproduction. L'originale est au musée du Donjon.

Cet espace Epona consacré au patrimoine des 40 communes de l'agglomération du niortais est conçu pour être ludique avec des textes, des vidéos, des jeux comme ce jeu autour de la gestion de l'eau dans le marais poitevin. "En fonction de si vous êtes éleveur, technicienne, batelier, agricultrice, il faut impérativement que vous gériez l'eau différemment et que tout ce beau monde arrive à se retrouver avec justement cette possibilité de se dire comment j'accède à l'eau, comment je la sauvegarde", détaille Laurence Lamy, directrice des musées de Niort agglo.

Tablettes, écrans tactiles, jeux... l'espace Epona se veut ludique © Radio France - Noémie Guillotin

Un espace qui s'adresse aux touristes comme aux locaux. Saviez-vous par exemple qu'il y a eu des vignobles sur le Niortais ? Rabelais s'en fait même l'écho dans Gargantua. Vous découvrirez également l'histoire de ce séchoir dont des poutres ont été conservées ainsi qu'un volet qui permettait d'amener le vent pour faire sécher les peaux destinées à fabriquer notamment des gants.

Des poutres du séchoir sont exposées et l'histoire de la chamoiserie expliquée © Radio France - Noémie Guillotin

Expositions au dernier étage

Le deuxième et dernier étage du Séchoir sera quant à lui consacré à des expositions. La première à découvrir : les aquarelles de notre confrère de la Nouvelle-République Emmanuel Denis Touron.