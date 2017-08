Niort : les mariages s'enchaînent tous les quart d'heure

De juin à septembre, chaque samedi les mairies de Poitiers et Niort voient défiler les couples prêts à se marier. Jusqu'à sept par jour dans la préfecture Deux-Sévrienne. Il faut donc être bien organisé.

La mairie de Niort ne désemplit pas le samedi. "C'est la période la plus chargée de l'année, avoue Marie Labaume, du service des formalités citoyennes à la mairie de Niort. On va jusqu'à sept mariages par jour et il faut ajouter les baptêmes civils." Ça n'est évidemment pas aussi chargé tous les week-ends, mais quand les cérémonies s'enchaînent "c'est un tous les quarts d'heure".

80 mariages du juin à septembre

Tout est donc très bien organisé pour éviter les couacs. Marie Labaume et ses collègues vérifient l'identité des témoins. "Tous les documents sont préparés en amont, raconte Alain Grippon, l'un des huit élus qui officient régulièrement. Le protocole reste toujours le même, avec trois ou quatre articles de loi à lire. Mais parfois on ajoute quelques mots personnels pour les mariés." C'est le concierge qui est chargé de faire entrer mariés et invités dans la grande salle. "Parfois, il y a cinq personnes et ça va très vite, détaille Marie Labaume. Avec 150 convives, c'est évidemment plus compliqué !" Et ce que redoute le plus les agents de permanence, ce sont les retardataires.

La façade de la mairie de Niort. © Radio France - Fanny Bouvard

Evidemment, les mariages se croisent souvent dans le hall de la mairie ou sur le parvis. "Certains invités, qui ne connaissent pas tout le monde, doivent parfois se sentir perdu ou se tromper de cérémonie", sourit l'agent de la mairie. Quand le planning est un peu serré, une porte donnant devant la mairie permet de faire sortir discrètement les jeunes mariés. "Ils se retrouvent directement sur les marches pour les photos et le couple suivant n'a plus qu'à entrer!"