"Niort parmi les villes les plus laides" : Michel Houellebecq fait polémique dans les Deux-Sèvres

Niort, France

Prix Goncourt 2010 avec La Carte et le Territoire, Michel Houellebecq ne s'est pas fait que des amis dans les Deux-Sèvres. Avec Sérotonine, son nouveau roman qui sort le 4 janvier en librairie et dont les bonnes feuilles ont été publiées dans la presse, l'écrivain français le plus connu dans le monde a vexé un certain nombre de Niortais en déclarant que Niort est "l'une des villes les plus laides qu'il lui ait été donné de voir".

C'est horrible de dire ces choses, ça me fait mal au cœur

"Moi ça me choque, ce n'est pas très intelligent, ce sont des phrases polémiques qui n'ont pas de fond, au ras des pâquerettes, pour lancer son livre et se faire de la publicité à bon compte", s'agacent Christian et Christiane, deux touristes en goguette dans le centre-ville de Niort.

"Viens boire un coup à la maison Michel"

"Sortez un peu de la sphère parisienne" a réagi dans un tweet Guillaume Chiche, le député La République en Marche des Deux-Sèvres.

"#Niort une des villes les plus laides qu’il m’ait été donné de voir."

Bien heureusement, ce n’est qu’une nouvelle fiction de #Houellebecq ! Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, les Niortaises et Niortais vous feront découvrir les richesses de leur ville ! pic.twitter.com/lh8mPEbfbv — Guillaume Chiche (@GuillaumeChiche) December 27, 2018

Selon #Houellebecq#Niort serait l’une des villes les plus laides de France... Je crois que bcp d’endroits mériteraient d’être aussi laids ! pic.twitter.com/jgfQG1Dy6I — Jean Tiffon (@jtiffon) January 3, 2019

"En tant que Niortais ayant participé pendant vingt-quatre ans au développement de la ville de Niort", l'ancien adjoint et conseiller municipal Michel Gendreau ne digère pas la petite phrase de l'écrivain et lui envoie un tacle appuyé.

Houellebecq, je l'ai vu au cinéma, il est à la limite du pitoyable

Heureusement, certains lecteurs rappellent qu'il s'agit d'une fiction. Florence dirige la librairie indépendante des Halles, "nous serons ravis de recevoir Monsieur Houellebecq pour la promotion de son livre, c'est quelqu'un de provocateur mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, surtout dans un roman!".

Pas rancunier enfin, des Niortais invitent même l'auteur de Soumission. "Houellebecq tu es le bienvenu quand tu veux, viens visiter Niort et tu verras c'est loin d'être une ville laide". Le maire de Niort a également adressé une invitation à l'écrivain et son éditeur. Dans un communiqué, la municipalité précise que Jérôme Baloge a accompagné sa lettre"d’un assortiment de produits locaux, notamment de l’angélique qui a des vertus plus douces que la désormais fameuse sérotonine".