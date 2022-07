Niort Plage est de retour à partir du vendredi 8 juillet

Niort plage revient à partir de ce vendredi 8 juillet et jusqu'au 21 août 2022. C'est la 16e édition de cet évènement organisé par la Ville de Niort, en partenariat avec une vingtaine d'associations niortaises et l’Office de tourisme Niort-Marais poitevin. 29 activités sont au programme, du yoga à la boxe en passant par la pêche à la mouche.

A Pré-Leroy et Port Boinot

Les activités sont réparties sur deux sites : Pré-Leroy et Port Boinot pour tout ce qui est canoë, kayak et pédalos. Parmi les nouveautés : des baptêmes gratuits de plongée avec bouteille ou en apnée libre à la piscine Pré-Leroy et un accent mis sur l’accueil des 5-7 ans avec, à Pré-Leroy, structures gonflables, toboggan et baby-foot humain notamment.

