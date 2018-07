Niort, France

Sortez les maillots de bain, les tenues de sport et les lunettes de soleil, Niort Plage est de retour pour une 12e édition ! Elle commence dès samedi avec notamment la visite guidée en canoë et dure jusqu'au 26 août. Mais la plupart des activités débutent à partir de la semaine prochaine. Vous avez le choix : jeux en bois, beach volley, taekwondo, escrime, paddle, canoe kayak... Plus de 30 clubs seront présents au fil de l'été pour ce rendez-vous qui a attiré 20 600 visiteurs l'été dernier.

Foot gaélique, baptême de plongée et mini-golf parmi les nouveautés

Côté nouveautés, vous pouvez tenter le baptême de plongée à la piscine Pré-Leroy, vous pouvez replonger en enfance avec un parcours de billes. Il y a aussi du foot gaélique, un parcours accroland pour les plus petits à partir de 5 ans. Ils pourront grimper sur des structures. Ces nouveautés sont gratuites certaines autres sont payantes. C'est le cas du parcours de mini-golf installés cette année, du parcours en gyropode, ou des balades en vélos électriques depuis Niort.

Niort Plage qui prolonge cette année son ouverture jusqu'à 20h. C'est une heure de plus qu'avant pour faire des activités ou juste buller.

Retrouvez le programme de Niort Plage sur le site internet de la Ville de Niort.