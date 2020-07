Niort Plage se tiendra bien cette année, rendez-vous le 17 juillet

On pourra faire du kung-fu, du paddle fitness, du basket ou encore du beach rugby à Niort Plage. L’événement se tiendra bien cet été sur le site de Pré-Leroy. Sans la piscine - toujours en réhabilitation - mais avec toujours des dizaines d'activités, la plupart gratuites. 18 associations ont répondu présentes.

Parmi les nouveautés : yoga, minigolf, parcours de billes et showdown, une sorte de tennis de table à destination des personnes malvoyantes.

160 personnes maximum en même temps sur le site

L'ouverture est un peu retardée par rapport à d'habitude. Niort Plage ouvre le vendredi 17 juillet, jusqu'au 23 août. Car il a fallu s'organiser et s'adapter aux règles sanitaires. Il y aura peut-être des assouplissements mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que le site sera fermé et les entrées filtrées pour ne pas dépasser 160 personnes en même temps à Pré-Leroy. Les activités seront organisées en pôles de dix personnes maximum.

Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation, ça vaut par exemple pour les pagaies des canoës, et même les gilets de sauvetage. Le personnel a été renforcé, six personnes seront sur place.

Autre nouveauté dans l'organisation cette année, pour les activités payantes comme le paddle ou le canoë, il est désormais possible de réserver via le site de l'office de tourisme Niort Marais Poitevin. Plus la peine de se déplacer.

Contact Niort Plage : 06.30.10.02.61