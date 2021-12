Niort : premières longueurs dans le bassin nordique de la piscine Pré-Leroy

Ça y est ! Le bassin nordique de la piscine Pré-Leroy à Niort (Deux-Sèvres) a ouvert ce lundi 13 décembre. Un bassin extérieur chauffé et ouvert toute l'année, pour le plus grand bonheur des premiers nageurs.

Un mois après l'ouverture du bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy à Niort, c'est le bassin nordique qui est désormais accessible au public depuis ce lundi 13 décembre. Un bassin de 50 mètres avec une eau chauffée à environ 28 degrés et ouvert toute l'année. "C'est formidable, en fait on n'a pas froid du tout. C'est un vrai bonheur d'être dans ce bassin", se réjouit Aurélie qui poursuit "et c'est très facile de rentrer car on a accès par l'intérieur". Un "sas d'immersion" permet en effet d'entrer dans l'eau sans avoir à sortir du bâtiment.

On l'a attendu mais on le savoure encore plus aujourd'hui - Aurélie, une nageuse

"C'est génial, et puis le décor autour est vraiment très joli avec cette petite brume au-dessus de l'eau, c'est insolite", raconte une autre nageuse. Pour Eric, autre utilisateur, "c'est une installation qui manquait sur l'agglomération niortaise. Tout a été très bien pensé. Après les seules limites c'est le tarif élevé et le parking qui me paraît limité en nombre de places dès que ça va être très fréquenté. Mais ce sont deux petits inconvénients par rapport à l'avantage de l'installation".

Ce bassin nordique est homologué par la Fédération française de natation pour les compétitions. Il est équipé d'un système de led lumineuses permettant aux nageurs de contrôler leur rythme et leur mesurer les performances des nageurs mais aussi d'un système anti-noyade avec des caméras reliées à un système vidéo et ) un logiciel qui identifie les situations de détresse et avertit par un signal sonore les maîtres-nageurs.