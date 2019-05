Niort : une fresque humaine au stade René Gaillard pour les Jeux Olympiques

Niort, France

Une fresque humaine géante a été réalisée ce vendredi par des élèves au stade René Gaillard à Niort pour les Jeux Olympiques 2024. 2024 jeunes de la maternelle au lycée ont formé les anneaux olympiques ainsi que l'inscription "Génération 2024". Le lycée de la Venise Verte, le collège Jean-Zay et les écoles Jean-Zay et Emile Zola participaient.

Un clapping géant pour terminer l’événement

Un projet un peu fou qui a été filmé et photographié par un drone et depuis un avion. Les classes sont rentrées sur la pelouse à tour de rôle. Des plots indiquent aux élèves où se placer. "Nous on va faire le 2, la classe de 4e D collège Jean Zay, on est là on est présents", sourit Raphaël.

"On se souvient même plus qui a eu cette idée folle non pas d'inventer l'école mais de faire cette fresque avec 2024 élèves", raconte Laurent Bayenay, proviseur du lycée de Venise Verte. Un événement préparé depuis le mois de décembre. L'établissement fait partie de ceux labellisés Génération 2024. "Cela se traduit par la mise en place d'actions dont celle-ci qui se veut spectaculaire et entraînante. L'idée c'est que les JO se répercutent dans la société à différents niveaux et soient porteurs de messages comme la nécessité d'activités physiques ou sportives à travers toutes les générations et toutes les strates sociales", poursuit le proviseur.

Une fresque humaine qui s'est terminée par un clapping géant.