Niu Niu : un virtuose, invité surprise du théâtre St-Bonnet de Bourges

Un virtuose ce vendredi soir au théâtre St-Bonnet de Bourges. Vous pourrez applaudir le pianiste chinois Niu Niu. Zhang Shengliang, c'est son nom, jouait déjà du piano à 3 ans. A 8 ans, il était le plus jeune musicien inscrit au conservatoire de Shangaï.

Un vrai prodige qui a aujourd'hui muri. Niu Niu est âgé d'une vingtaine d'années. Le concert s'est monté très rapidement par l'entremise d'un autre pianiste, Pierre Reach, tombé amoureux du théâtre St-Bonnet. Son propriétaire et créateur, Franck Ciup ne cache pas sa joie d'accueillir ce musicien qui a également programmé deux concerts en cette fin de mois de mai à Paris.

Franck Ciup, propriétaire et créateur du théâtre St-Bonnet, pianiste lui-même. © Radio France - Michel Benoit

Anastasia Terenkova était en concert il y a une semaine au théâtre St-Bonnet : cette jeune pianiste russe est toute surprise par cette salle intégrée au domicile des propriétaires : "On passe de la piscine intérieure, à la salle de concert, je n'ai jamais vu cela nulle-part ailleurs dans le monde". C'est en effet chez les propriétaires que logent les concertistes. Une ambiance chaleureuse et conviviale qui fait de se ce séjour à Bourges, un moment unique.

Le théâtre St-Bonnet de Bourges, créé en 2006. Un adorable petit théâtre à l'italienne à l'acoustique parfaite. © Radio France - Michel Benoit

120 places seulement pour ce superbe théâtre à l'italienne qu'on croirait centenaire alors qu'il n'a été créé qu'en 2006 dans une ancienne grange. Velours rouge, dorure, balcon et candélabres, Franck Ciup organise une vingtaine de concerts par an dans cet écrin. Franck se rappelle encore de la remarque de l'ancien procureur Eric de Mongolfier : "Il faut visiter deux lieux en arrivant à Bourges : la cathédrale, et le théâtre St-Bonnet". Franck Ciup est lui même pianiste et compositeur. Niu Niu interprétera des oeuvres de Mozart, Liszt et Chopin. Mieux vaut réserver pour ce concert, par mail (franck.ciup@wanadoo.fr) ou par sms 0671007086. (participation libre à l'issue du concert).