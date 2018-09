Partout en France près de 17 000 monuments ont ouvert leurs portes pour les Journées du Patrimoine et proposé plus de 26 000 animations dont 625 dans la Manche : musées, parcs, jardins...Des sites privés, monuments historiques et religieux. Comme chaque année, le patrimoine Français et manchois a ouvert exceptionnellement ses portes le temps d’un week-end. Et c'est à chaque fois un succès. Dans la Manche aussi, sous le soleil, locaux et touristes n'ont pas hésité à pousser les portes d'endroits ou à entrer dans des lieux auxquels ils n'avaient pas pensé avant.

Les Jardins à la française à l'Hôtel de Beaumont de Valognes © Radio France - Katia Lautrou

Comme l'Hôtel particulier de Beaumont à Valognes. Un très beau château du 18e siècle. Du vaste escalier d'honneur, unique en France, aux pièces intimes, en passant par les salons richement meublés, une reconstitution entraîne le visiteur à se replonger dans l'ambiance de la vie aristocratique du XVIII° siècle. Un détour par les jardins du château, des parterres à la française au vallon romantique en passant par la roseraie complète la promenade. Un château qu'ont pu découvrir les visiteurs ce week-end aux journées du patrimoine.

