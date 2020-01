Les organisateurs du festival de Bobital viennent de révéler les noms des artistes qui viendront se produire les 3 et 4 juillet en Côtes-d'Armor. Jean-Louis Aubert, Yannick Noah et Boulevard des Airs font partie des têtes d'affiches.

Noah, Aubert et Boulevard des Airs au festival de Bobital

Bobital, France

Le festival "L'armor à sons" de Bobital près de Dinan (Côtes-d'Armor) vient de dévoiler la programmation de sa prochaine édition qui se déroulera les 3 et 4 juillet. Elle est marquée par la venue de Jean-Louis Aubert, mais aussi Yannick Noah, le groupe Boulevard des Airs et le rappeur belge Roméo Elvis.

Yannick Noah et Roméo Elvis le vendredi 3 juillet

Le vendredi 3 juillet le public pourra applaudir le frère de la chanteuse Angèle. Véritable boule d'énergie sur scène, Roméo Elvis interprétera les titres de son album "Chocolat" sorti en 2019. Le même soir, Yannick Noah de retour avec "Bonheur Indigo" va lui aussi chauffer le public breton. Aloïse Sauvage, DUB Inc, Leonie, Atoem et DI#SE complètent la programmation de cette première journée.

Jean-Louis Aubert et Boulevard des Airs le samedi 4 juillet

Le lendemain, samedi 4 juillet, "Bien sûr" le nouveau tube de Jean-Louis résonnera sur la grande scène de Bobital. L'ancien membre de Téléphone est de retour avec un nouvel album et il passera par la Bretagne cet été. Il sera suivi par les Tarbais de Boulevard des Airs qui parcourent la France depuis deux ans avec leur album "Je me dis que toi aussi". La journée s'annonce chaude. Elle sera rythmée par la musique de Prime, Eighty, Klingande, 47 ter et La Poison.

Ouverture de la billetterie samedi 18 janvier

Les billets sont mis en vente à partir de 10h ce samedi 18 janvier sur le site du festival. Le pass journée est vendu 38 euros. Il faut débourser 65 euros pour les deux jours.