Brest renoue avec ses animations de Noël

La place de la Liberté va s'illuminer et s'animer à partir du samedi 27 novembre.

Après un Noël 2020 en demi-teinte pour les raisons que l'on sait, la féérie va de nouveau s'emparer du centre-ville de Brest. Depuis quelques jours, les chalets colorés du marché de Noël sont installés place de la Liberté. Ils accueilleront dès le 27 novembre 34 exposants, soit 4 de plus qu'en 2019. La grande roue et les manèges anciens signent aussi leur retour. Il n'y aura pas besoin de pass sanitaire, mais le masque sera obligatoire.

180.000 euros d'illuminations

550 sapins ont été commandés auprès d'un producteur de Plounéour-Lanvern. Côté illuminations, l'effort effectué l'an dernier sera renouvelé. Brest va briller de mille feux avec plus de 460 rideaux lumineux, 900 guirlandes et plusieurs structures de 5 mètres de haut. Les installations lumineuses représentent 56% du budget global de Noël à Brest, estimé à plus de 320.000 euros.

"Si nous avons mis les moyens, c'est pour que les gens retrouvent des étoiles dans les yeux, du bonheur, et l'envie de se dire wow, c'est Noël !",explique Fortuné Pellicano,l'adjoint à l'animation et aux grands événements.

ECOUTEZ Fortuné Pellicano, adjoint au maire de Brest en charge de l'animation Copier

Fortuné Pellicano veut remettre "des étoiles dans les yeux" des Brestois. © Radio France - Nicolas Olivier

De multiples animations, et des nouveautés

La municipalité a aussi concocté un "programme très copieux" d'animations avec des concerts, des lectures de contes, des spectacles de rue, des déambulations ou des installations insolites. Plusieurs nouveautés notamment ont retenu notre attention :

Le marché de Noël des créateurs , pour des idées de cadeaux décalés et artistiques. Du 17 au 19 décembre au Spote, 5 rue Algésiras.

, pour des idées de cadeaux décalés et artistiques. Du 17 au 19 décembre au Spote, 5 rue Algésiras. Palpitations nocturnes , une installation lumineuse en 3D à découvrir du 18 décembre au 2 janvier sur la façade de la poste centrale, rue de Siam. Les lunettes spéciales sont disponibles gratuitement chez les commerçants des Vitrines de Brest.

, une installation lumineuse en 3D à découvrir du 18 décembre au 2 janvier sur la façade de la poste centrale, rue de Siam. Les lunettes spéciales sont disponibles gratuitement chez les commerçants des Vitrines de Brest. Joséphine Transport Sauvage , un dragon géant venu de Belgique va déambuler place de la Liberté le samedi 18 et le dimanche 19 décembre.

, un dragon géant venu de Belgique va déambuler place de la Liberté le samedi 18 et le dimanche 19 décembre. Aux Capucins, des ateliers "Do it yourself" (Fais-le toi-même) s'adresseront aux enfants comme aux parents pour les inviter à créer ensemble, du 18 décembre au 2 janvier. Pour un Noël écoresponsable !

Infos pratiques Noël à Brest, du 27 novembre au 2 janvier. Marché de Noël ouvert tous les jours de 11h à 20h (10h-20h le week-end et pendant les vacances) jusqu'au 24 décembre.