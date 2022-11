Noël à Limoges : entre économies et féérie

En plus des illuminations, le Père-Noël fera son retour en chair et en os cette année sur le marché de Noël de Limoges.

Le Père-Noël sera bientôt de retour à Limoges, après deux années d'absence pour cause de crise sanitaire. En décembre, il posera à nouveau pour des photos avec les enfants, dans son chalet installé sur la place de la République, épicentre des festivités. De nombreuses animations sont prévues du 2 au 31 décembre et malgré un contexte d'inflation et d'explosion des dépenses, Sarah Gentil, adjointe au maire en charge de l'évènementiel, promet que tout sera fait pour "garder la féérie de Noël, tout en essayant de faire des économies."

ⓘ Publicité

Des illuminations de Noël réduites

La première mesure prise par la ville concerne les illuminations de Noël. Elles seront supprimées dans 50% des sites habituels, pour se concentrer essentiellement sur le centre-ville et l'extinction de ces guirlandes lumineuses et autres décorations interviendra dès 22h, au lieu de 1h du matin l'an dernier. L'objectif est de passer ainsi de 250h à 150h d'éclairage, pour une économie surtout symbolique selon la municipalité, puisque depuis six ans déjà toutes les illuminations sont en LED, moins gourmandes en électricité.

La patinoire maintenue malgré tout

Côté animations, presque tout est conservé : une cinquantaine de chalets dans le secteur de la place de la République et quelques-uns sur la place de la Motte, où reviendra aussi un manège en forme de sapin. Un spectacle son et lumière sera à nouveau proposé sur la place Saint-Etienne et des déambulations et divers ateliers sont prévus dans le centre-ville. Sans oublier la traditionnelle fête foraine sur le champ de juillet et le marché de producteurs et d'artisans locaux, qui va simplement changer de lieu.

La carte des animations et marchés de Noël 2022 à Limoges. - @ Ville de Limoges

La plus épineuse question a concerné le maintien de la patinoire extérieure. Engagée dans le cadre d'un marché public signé au printemps dernier, la ville n'a en réalité pas vraiment eu le choix selon le maire Emile-Roger Lombertie. "La patinoire était réservée, donc ça nous aurait coûté aussi cher de renoncer que de l'offrir aux Limougeauds." Pour limiter les frais, il précise toutefois que le prestataire a fourni un nouveau moteur pour fabriquer la glace, dont l'épaisseur sera par ailleurs réduite. L'économie est ainsi estimée à 35% par rapport à la facture d'électricité initiale, mais ce sera la dernière fois que Limoges mise sur la glace pour Noël. En raison aussi du réchauffement climatique, les glissades devraient se faire sur des rollers l'an prochain.

Illuminations, déambulations et chalets seront à nouveau au rendez-vous du marché de Noël 2022 à Limoges, du 2 au 31 décembre. © Radio France - Grégory Choquené

Un marché de producteurs et d'artisans 100% locaux

Du 9 au 23 décembre, les gourmands et ceux qui cherchent des cadeaux pourront aussi arpenter les stands du marché d'artisans et de producteurs locaux. "Le seul en France à être 100% local" insiste Eric Faucher, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne.

C'est un rendez-vous essentiel pour les 110 exposants qui seront présents cette année sur un nouveau lieu : le parvis de la cathédrale de Limpges. "Pour certains ça représente 40% de leur chiffre d'affaire annuel et je crois qu'il y a moins de limitation [de la part des consommateurs] sur ce type d'évènements que sur d'autres achats" estime Eric Faucher. Ils l'attendent donc avec impatience, sachant que, selon la mairie, les marchés et animations de Noël attirent chaque année 500.000 à 600.000 personnes à Limoges.