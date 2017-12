Noël à Locronan : un modèle économique qui fonctionne bien selon le maire

Cotisations des commerçants, investissements amortis sur plusieurs éditions : le financement du Noël de Locronan permet sa gratuité et garanti donc un avenir à ce qui est devenu un must de Noël dans le Finistère.

Locronan, c'est déjà l'un des plus beaux villages de France. 800 âmes, 800 hectares... mais pour les vieilles pierres, là, impossible de les compter. Locronan et son patrimoine architectural préservé... bien sûr, c'était une évidence : c'est le théâtre parfait pour des spectacles de Noël. Aujourd'hui, on se demande même comment un Marché de Noël n'existait pas encore dans la commune ? Il fallait sans doute une petite prise de risque économique. Risque pris en 2014.

Pour nous, c'est un gros gros PLUS, comme un "petit" mois d'été - Brigitte, commerçante à Locronan

Quand on est un si petit village, le pari d'accueillir des dizaines de milliers de spectateurs est compliqué. La recette de l'événement est d'abord d'être gratuit. Les spectateurs viennent et reviennent. En famille, nombreux, sans compter. Ensuite, le maire Antoine Gabriele explique qu'il demande une "cotisation financière aux commerçants". Visiblement, ils en retirent une vraie satisfaction, comme le dit Brigitte Nicolas, brocante sur la grande place "pour moi, c'est l'équivalent d'un petit mois d'été, mais c'est un gros gros plus".

Des investissements, rapidement rentables

Et puis, on essaye aussi de faire astucieux. Antoine Gabriele : "la première année, nous avons eu le coup de main d'une député, qui nous a donné une partie de sa réserve parlementaire, ça nous a bien aidé". L'un des gros investissements de la ville, ça a été les chalets. "Ils sont amortis" confirme le maire. Et permettent à présent de faire des bénéfices avec les loyers des commerçants. 1.000€ pour un chalet classique, 1100€ pour un chalet de bonnes choses à manger. Est-ce que ça rapporte ? "Demandez aux commerçants" se marre le maire. Et puis, cette année, pour les 25 places de chalets, il a reçu 60 demandes, ça augmente gentiment chaque année.

150.000€ en 4 ans

Depuis le début de l'aventure, en 2014, le Noël de Locronan a coûté 150.000€ à la ville. "Mais pas un centime aux habitants" insiste le maire. Tout en auto-financement. Pari délicat, pari réussi. Dans sa hôte, le père Noël doit avoir prévu un cadeau pour les responsables des finances de la ville.