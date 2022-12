Noël à Niort : on vous dit tout (ou presque) sur le spectacle des projections sur le Donjon

15.000 personnes sont attendues dans les rues de Niort ce samedi 3 décembre 2022 pour le lancement des festivités de Noël ! A 10h, c'est l'ouverture du marché de Noël. Des spectacles sont programmés l'après-midi. A 18 heures, lancement des illuminations et des fameuses projections sur le Donjon. Avec un spectacle original créé cette année par une entreprise bretonne.

Besoin de rêver

"C'est un petit voyage poético-absurde autour de l'idée de la création de Niort et du monde en 7 jours", précise Benoît Quero, président de Spectaculaires qui poursuit "On est dans une période où on a besoin de rêver, d'un peu de sourire, de réunir les petits et les grands. C'est un spectacle qui s'adresse à un public intergénérationnel, une petite évasion très imagée avec un récit qui tutoie certaines originalités de la vie à Niort et de sa construction". Mais chut, on en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise.

Ce spectacle d'une dizaine de minutes sera donc projeté sur le Donjon. "On rend toujours hommage à l'architecture support", explique Benoît Quero dont la société a travaillé cette année sur la cathédrale de Quimper, l'Hôtel de Ville de Rennes ou encore en Suisse et en Italie. "On travaille avec ce qui peut apparaitre ici ou là comme une difficulté, une tour, une fenêtre. Ces difficultés vont devenir des atouts. Le Donjon présente un sacré caractère et l'idée c'est qu'on s'en serve !".

" On n'a pas besoin d'une centrale nucléaire pour allumer ce genre de spectacle"

En ces temps de crise énergétique, Benoît Quero précise que la facture électrique de ses différents projets n'excède pas pas 1000 euros. "On n'a pas besoin d'une centrale nucléaire pour allumer ce genre de spectacle. On a investi, et pas hier matin mais depuis dizaine d'années, dans cette transition scénique et écologique qui nous permet d'avoir du matériel qui certes est impressionnant et performant mais qui peut se brancher sur une prise domestique comme vous avez chez vous donc on n'est pas tout dans une gabegie", insiste le président de Spectaculaires. Plus de 80% du spectacle est réalisé grâce à des LED laser, le reste avec des sources basse consommation.

Lancement des projections ce samedi à 18 heures. Elles sont ensuite à admirer tous les jours de 17h30 à 22h jusqu'au 2 janvier.