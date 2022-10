Noël à Strasbourg : le grand sapin coupé dans les Vosges

Il mesure près de trente mètres de hauteur, et pèse un peu moins de six tonnes : le grand sapin de Strasbourg a été coupé dans les Vosges, dans la forêt de Champ, entre Saulcy-sur-Meurthe et Saint-Léonard dans la matinée du 24 octobre 2022. Des agents de l'ONF, l'office national des forêts étaient chargés de la coupe. Les opérations se sont déroulées sans difficultés particulières.

Installation place Kléber le 28 octobre

Le grand sapin, un arbre d'une soixantaine d'années, doit ensuite être préparé pour le transport avant de prendre la route vers l'Alsace. Il doit être installé place Kléber le vendredi 28 octobre, avant d'être décoré.

Le marché de Noël de Strasbourg ouvrira ses portes aux visiteurs le 25 novembre à 14 heures. Il se tiendra jusqu'au 24 décembre à 18 heures.