Noël à Vierzon, c'est fini. Après 9 éditions organisées par la société Pouzet Group, la mairie de Vierzon (Cher) a décidé de reprendre la main. Les relations entre l'entreprise et la municipalité s'étaient détériorées. La mairie assure pouvoir proposer des festivités à la hauteur et moins chères.

Vierzon, France

"C'est une très grande déception de ne pas faire la 10e édition de Noël à Vierzon" , souffle Pascal Pouzet. Le patron de la société Pouzet Group accuse le coup. Depuis neuf ans, il organisait à Vierzon (Cher) les festivités de fin d'année dans la ville, sur l'esplanade de La Française. Les patinoires synthétiques, les différents manèges et l'ambiance familiale de Noël à Vierzon ont attiré de très nombreux visiteurs. Mais cette année, la municipalité a choisi de ne pas reconduire sa collaboration avec Pouzet Group, notamment pour des raisons financières.

En cause, des relations qui se sont détériorées entre la société et la mairie depuis quelques années. La mairie dit aussi vouloir renouveler le concept de cette fête et réduire le coût de la manifestation. Une grande déception pour Pascal Pouzet :" Tous les ans j'ai créé des attractions qui coûtaient une fortune. Je l'ai fait parce que Vierzon c'est ma ville d'enfance, parce que ça me plaisait. Je l'ai fait de bon cœur."

Pascal Pouzet, ancien organisateur de Noël à Vierzon Copier

Des festivités moins chères selon la mairie

" Même si la fréquentation a un peu baissé dernièrement, c'est vrai que cette manifestation était une vraie réussite", reconnaît le maire de la ville Nicolas Sansu (PCF). Mais elle était aussi trop chère selon lui. "La mairie déboursait plus de 100 000 euros. 75 000 euros pour la prestation et 30 000 pour les aides techniques et nous ne touchions aucune recette, cela doit changer" explique le maire de la ville.

Nicolas Sansu, maire de Vierzon justifie la fin de Noël à Vierzon Copier

Cette année, place à "Vierzon fête Noël", le nouveau nom donné à ces fêtes de fin d'année. La municipalité fait appel à plusieurs prestataires mais reste en charge de l'organisation globale de l'événement. À partir du 15 décembre et jusqu'au 7 janvier, il y aura donc une patinoire en glace, une grande roue, un carrousel et une dizaine de chalets. Le tout pour un coût de 80 000 euros. Mais cette fois, la mairie n'aura pas les yeux tournés que vers les dépenses. En effet, les recettes estimées à 40 000 euros par la municipalité lui reviendront directement. Une trentaine d'agents de la ville seront mobilisés pendant les festivités.