Noël approche ! Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des marchés de Noël comme s’il en neigeait ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Les marchés emplissent déjà les hottes… Noël ! Noël ! Noël !...

Noël à Peyrignac, samedi

L’Amicale laïque de Peyrignac vous convie à son marché de Noël samedi, de 9h à 17h sur la place de l’église. Vous trouverez sur place une vente de produits de bouche et de l’artisanat, ainsi que des animations gratuites avec maquillage et lâcher de ballons. Les enfants, eux, vous proposeront danse et chants à 15h. Le Père Noël, quant à lui, est attendu à Peyrignac de 14h à 16h.

Noël à Brantôme, samedi

Un marché de Noël des Métiers d'Art vous attend samedi à Brantôme, de 10h30 à 18h, où vous trouverez sur le parvis de l’abbaye des cadeaux de Noël originaux et de qualité grâce au savoir-faire français de véritables artisans d'art. Des démonstrations artistiques vous attendent également sur place.

Noël à Journiac, ce week-end

Marché de Noël de Journiac, samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle polyvalente. Vous trouverez sur place un marché artisanal et deux spectacles gratuits de marionnettes le dimanche à 14h et à 15h.

Noël à Saint-Saud-Lacoussière, dimanche

Marché de Producteurs de Pays et artisanal, lettre au Père Noël, animations, jeux pour tous, restauration possible, convivialité et partage ; tel est le programme du marché de Noël de Saint-Saud-Lacoussière, dimanche à partir de 10h…

Noël à Nontron, dimanche

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles du canton de Nontron a décidé d’organiser ce dimanche son premier marché de Noël. Cet événement se déroulera de 10h à 18h à la salle des fêtes de Nontron, le marché s’animant grâce aux artisans et commerçants venus vous présenter leurs œuvres ou produits, afin que vous puissiez emplir la hotte du Père Noël.