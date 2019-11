Noël approche à Dijon : le programme des festivités de cette fin d'année !

On en sait plus sur les festivités de ce noël 2019 à Dijon ! L'inauguration samedi 30 novembre à 18 h démarrera un mois de fête entre lumières, marchés de noël, patinoire et autres animations. Voici le programme de la ville et des commerçants pour ce noël 2019 plein de féerie !