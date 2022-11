"Noël au pays des châteaux" de retour en Indre-et-Loire, un évènement qui attire de plus en plus

J-4 avant le retour de "Noël au pays des châteaux" ! La 6ème édition est lancée ce samedi 3 décembre et va durer jusqu'au 2 janvier 2023. Pendant un mois, sept châteaux de Touraine vont se parer des couleurs de Noël : Langeais, Villandry, Chinon, Azay-le-Rideau, Amboise, Chenonceau et la cité royale de Loches. L'an dernier, 108.000 visiteurs ont arpenté les sept sites. Un chiffre que le "Club des 7" espère dépasser pour ces Fêtes 2022.

ⓘ Publicité

Un succès populaire

Tous les ans depuis six éditions, chaque site choisit un thème et décore le château, les salles, les couloirs et les extérieurs. Un moyen de faire vivre la Touraine pendant les fêtes de fin d'année et d'attirer les touristes face à la concurrence des marchés de Noël dans l'est de la France et des pistes de ski ! Selon les sept châteaux, réunis en conférence de presse ce mardi 29 novembre, le succès est au rendez-vous.

L'an dernier, 108.000 visiteurs ont arpenté les sept châteaux : du jamais vu en plein mois de décembre. À Azay-le-Rideau par exemple, 20.000 personnes se sont promenées. Elles étaient cinq fois moins avant la création de l'opération. Au château d'Amboise, c'est le même phénomène : le mois de décembre est devenu l'équivalent d'un mois d'avril qui est généralement une très bonne période pour le tourisme en Indre-et-Loire.

La communication continue

Selon plusieurs sites partenaires, "Noël au pays de châteaux" reste rentable. Le nombre de visiteurs compense largement l'investissement dans les décors. Une fréquentation dopée, très positive pour les gites et les hôtels. D'ailleurs à Loches, une résidence de vacances va ouvrir pour la première fois pendant les deux semaines des fêtes et profiter de l'opération. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin : la grosse opération de communication continue avec une campagne d'affichage dans les grands magasins parisiens et même des annonces dans les TER lors de leurs passages près des sites de "Noël au pays des châteaux".

Les thèmes de l'édition 2022

Cette année, les thèmes retenus par les sept châteaux sont les suivants :

Château de Villandry : "À Noël, la nature s'invite au château"

Château de Chenonceau : "Tables de rêve, tables de fête"

Cité royale de Loches : "Les contes de l'hiver de la Cité royale : le Grinch"

Château royal d'Amboise : "Noël rêves d'enfance : il est Minuit !"

Château de Langeais : "Noël de Lumières"

Forteresse royale de Chinon : "Mythes et légendes de Noël"

Château d'Azay-le-Rideau : "Un Noël au château des délices"

Pour cette 6e édition, un pass est mis en place pour visiter plusieurs sites à des prix préférentiels. Le Pass 3 châteaux est à 35 euros, le Pass 5 châteaux coûte 55 euros et le Pass 7 châteaux est à 70 euros. Ils sont en vente dans les sept offices de Tourisme de Touraine.