Sept châteaux, sept thèmes. Annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire, la cinquième édition de "Noël au pays des châteaux" commence ce samedi. En 2019, l'opération a attiré plus de 100.000 visiteurs, soit une hausse de fréquentation de 11% par rapport à l'année précédente.

"Noël au pays des châteaux" fait son retour en Indre-et-Loire, une opération qui a de plus en plus de succès

La cinquième édition de "Noël au pays des châteaux" en Indre-et-Loire commence ce samedi 4 décembre et jusqu'au 2 janvier. L'opération lancée il y a six ans a été annulée l'an dernier à cause de la crise de Covid-19.

Deux nouveautés

Pour la première fois, les sept château participants proposeront une ou deux soirée(s) nocturne(s) pour profiter de la magie de Noël dans cette atmosphère spéciale à la nuit tombée. Par ailleurs, les offices de tourismes de Touraine vendent des passeports "Noël au pays des châteaux" au prix de quatre euros. Cette carte de réduction nominative permet de bénéficier d'une entrée au tarif réduit (autant de fois que souhaitées) et de 10% de réduction dans les boutiques des offices de tourismes (hors billetterie).

Le programme des sept châteaux participants

Chaque château propose aux visiteurs animations, déclinés autour d'un thème :

Une opération qui a de plus en plus de succès

En 2019, l'opération a attiré plus de 100.000 visiteurs, soit une hausse de fréquentation de 11% par rapport à l'année précédente. Un tiers des visiteurs sont originaires de la région Centre-Val de Loire, un tiers sont Franciliens et un tiers viennent des autres régions de France ou de l'étranger.