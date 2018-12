Noël au pays des châteaux : une vraie offre touristique en Touraine

Pour la troisième année de suite, l'opération Noël aux Pays des Châteaux repart en campagne pour proposer une réelle offre touristique dans six châteaux d'Indre-et-Loire. La Cité Royale de Loches rejoint cette année Amboise, Langeais, Chenonceau, Azay-le-Rideau et Chinon.

Indre-et-Loire, France

L'opération Noël au pays des châteaux reprend pour la troisième année de suite dans six monuments historiques d'Indre-et-Loire. Elle a permis les années passées d'augmenter la fréquentation dans les cinq monuments participants. Le château d'Amboise annonce avoir vu sa fréquentation augmenter l'an passé de 20%. Le château de Chenonceau parle de 15% de touristes en plus. Pour cette troisième édition, la cité royale de Loches rejoint Amboise, Langeais, Chenonceau, Azay-le-Rideau et Chinon. La clientèle visée est parisienne ou habite le bassin nantais. Les châteaux rivalisent d'imagination pour plaire à ces touristes de Noël.

Chenonceau célèbre Catherine de Médicis

le Château de Chenonceau a décidé de célébrer ce Noël aux couleurs de Catherine de Médicis et d'ouvrir ainsi la célébration des 500 ans de la Renaissance. L'équipe florale du château présentera des compositions sur des déclinaisons de noir et blanc mais aussi de pourpre, les couleurs de la reine de France et des Médicis.

"Le Drôle de Noël de Scrooge" à la Cité Royale de Loches

4 pièces du Logis Royal seront consacrés au conte de Charles Dickens - ©Cité Royale de Loches

Cette année, la Cité Royale de Loches a décidé de rejoindre ce groupe restreint de monuments tourangeaux qui proposent une offre haut de gamme à leurs visiteurs de Noël. A Loches, il y aura deux espaces de visites. Au Logis Royal, "le Noël de Monsieur Scrooge", le conte de Charles Dickens, sera scénarisé dans quatre pièces d'exposition. Dans le Donjon, les visiteurs pourront découvrir l'histoire de Noël depuis le Moyen-Age. Ils pourront également, grâce aux technologies de réalité augmentée, redécouvrir des parties de ce monument aujourd'hui disparues.

Des anges à Amboise et des sapins à Chinon

Comme chaque année, le château d'Amboise présentera la magnifique Crèche Napolitaine. Il fera découvrir par ailleurs les anges qui ornent les murs et différents lieux du château, dans la Chapelle Saint-Hubert et dans la Tour des Minimes.

La Crèche Napolitaine est chaque année le clou de cette présentation de Noël - ©Château d'Amboise

A Chinon, tradition respectée à la Forteresse avec le sapin décliné sur tous les modes, du plus traditionnel au plus contemporain. La Forteresse s'est associée à l'entreprise Verart, près d'Amboise, pour présenter un sapin très design tout en verre et en lumière dans la toute nouvelle chambre réaménagée du Roi Charles VII.

Chinon décline le sapin sous toutes ces formes pour Noël - ©Forteresse de Chinon

La lumière à Langeais et le XIXième siècle à Azay-le-Rideau

En s'inspirant de la série télévisée anglaise Downton Abbey, le château d'Azay-le-Rideau propose un Noël au XIXème siècle avec au rez-de-chaussée la présentation de deux tables gourmandes de Noël : l'une pour les maîtres et l'autre en cuisine pour les serviteurs. Dans les combles du château, c'est le Noël des enfants qui sera présenté.

Des tables gourmandes pour Noël au château d'Azay-le-Rideau - ©Château Azay-le-Rideau

Le château de Langeais a choisi le thème de la lumière pour ce Noël avec non seulement l'éclairage des bougies, mais aussi de l’orfèvrerie, des bijoux, de l'enluminure, autant de façon d'éclairer le château au moment des fêtes de Noël où adultes et enfants pourront, comme tout au long de l'année, s'habiller à la mode d'Anne de Bretagne.

La lumière dans tous ses éclats au château de Langeais - @Château de Langeais

Tous les châteaux sont inquiets de la situation sociale et politique en France, pas forcément pour cette opération de Noël au pays des Châteaux, mais plutôt pour la saison touristique 2019. Selon eux, l'image de la France se dégrade chez les étrangers.