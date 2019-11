Noël : Châteauroux se prépare à briller de mille feux pour les fêtes de fin d'année

Châteauroux, France

A l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Châteauroux commence à installer ses traditionnelles illuminations de noël. Les équipes municipales sont déjà pied d'oeuvre dans le centre ville car cette année, la pose nécessite six semaines de travail ! Mais le résultat sera à la hauteur promet Pierre-Alexandre Prime, le responsable du Service Voiries de Châteauroux. "Cela va être aussi beau voire plus beau que les années précédentes" affirme-t-il. "Il y a deux actions : une première sur les grands axes où on essaye d'habiller les giratoires et les routes principales. Et puis une deuxième action en accompagnement du marché de Noël avec une multitude de motifs comme l'ours ou l'igloo qui viennent embellir le marché ainsi que la patinoire" place de la République. Le service voirie profite aussi des fêtes de fin d'année pour mettre en valeur "les travaux qui viennent d'être réalisés". Des "arches multicolores" orneront par exemple la place Gambetta.

Des illuminations moins "énergivores"

Toutes ces illuminations scintilleront dès la nuit tombée à partir du vendredi 29 novembre. Et sans que ça ne coûte trop cher en énergie. Fini les ampoules, tous les motifs de décorations sont désormais équipés de LED, beaucoup moins énergivores explique Pierre-Alexandre Prime. "En gros on consomme plus de quatre fois moins qu'avec des ampoules à incandescence" affirme-t-il en prenant un exemple. "Sur un motif de décoration qui consommait à l'époque 400 watts, là on est à peine à 100 watts consommés". Et cette économie d'énergie allège aussi la facture : "le coût pour un mois d'illuminations sera environ de 1600 euros" dit le responsable du Service Voiries de Châteauroux, "donc c'est vraiment 'peanuts' par rapport au coût total de l'éclairage public sur Châteauroux".