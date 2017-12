Comme beaucoup d'irlandais, Thereze a quitté son pays natal pour continuer ses études à l'étranger. Elle a rencontré l'amour en Normandie, où elle vit maintenant depuis 20 ans. Mais elle garde des attaches très fortes avec son pays d'origine. Alors à Noël, on fête surtout les retrouvailles.

"Historiquement, beaucoup d'irlandais ont émigré pour le travail. Noël, c'est donc le grand retour en Irlande pour retrouver la famille", explique Thereze.

Au menu des repas de Noël en Irlande, la dinde et le Christmas pudding sont des incontournables. On prépare le gâteau 3 semaines à l'avance, début décembre, selon une recette traditionnelle. Les mince pies, petits gâteaux fourrés aux raisins secs et aux fruits confits, et l'irish coffee font aussi partie des traditions culinaires irlandaises que l'on trouve sur les tables de fêtes, le 25 décembre.

Mais le lendemain de Noël est aussi un jour très important en Irlande. Le 26 décembre est d'ailleurs férié. Ce jour là, dans les villages, les gens se déguisent et chantent des chants de Noël dans la rue. C'est le Wren day, le jour du roitelet, qui fait référence à des croyances très anciennes.

La journée se termine souvent au pub, entre amis, et en musique évidemment.