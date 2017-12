C'est notre série de la semaine : comment les étrangers qui habitent en Normandie fêtent Noël ? Quelles sont les traditions, les chants, les repas typiques ? Et comment fait-on quand deux cultures se mélangent ? C'est le cas de Martin et Esther. Elle est catalane, il est anglais. Reportage.

Bois-Guillaume, France

Martin est originaire de Manchester, en Angleterre. Il habite en France depuis le début des années 1990 et est professeur à l'école de commerce Néoma, à Mont-Saint-Aignan. C'est lui, Noël n'était pas une fête très importante mais ils avaient quand mêmes quelques traditions, comme le très British "pudding".

Martin raconte comment sa grand-mère prépare le pudding.

Une autre tradition marquante pour lui, c'est les chants de Noël :

En Angleterre, les enfants frappent aux portes pour chanter des chansons de Noël.

Le Noël catalan

Esther, sa compagne, est catalane, mais ça fait bientôt trente ans qu'elle habite en France. Dans sa famille, à Barcelone, les fêtes de Noël sont très attendues, mais elles n'ont pas toutes lieux le 25 décembre.

"On fait une raclette de Noël !"

Pas facile de trouver un accord entre deux traditions pour le moins différentes, alors quand il faut en plus composer avec les régimes de chacun : "Martin est végétarien. C'est très difficile de faire un vrai repas de Noël sans viande. Du coup on s'est résolu à faire une raclette de Noël. Chacun prend ce qu'il veut et il n'y a personne qui reste dans la cuisine", sourit Esther.

Ce couple international adopte finalement une repas français pour leur réveillon. Ils gardent de British les "christmas crackers", des petites pochettes dans lesquelles on trouve des cadeaux. Et pour le côté espagnol, Esther garde ses bonnes habitudes. Tous les 24 décembre au soir, elle appelle sa maman pour lui chanter une chanson de Noël catalane.