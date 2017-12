Dordogne, France

Jésus, Marie, Joseph ou encore les bergers, personne n'avait été oublié ce dimanche 24 décembre à la messe de Noël de l'église de Chamiers. Pour rendre la célébration plus vivante, les enfants ont joué les différents passages de la Bible qui relatent la naissance de Jésus. Au fil de la messe chacun est passé devant l'autel pour jouer une scène.

De l'Annonciation à la Naissance du Christ

De l'Annonciation à la Naissance du Christ, une dizaine de petites scénettes ont été jouées par les enfants du catéchisme. Une manière d’intéresser davantage les enfants à la religion selon les paroissiens. "On les implique plus, ils ne font pas que chanter ou prier mais ils revivent les scènes de la vie de Jésus" explique Pauline qui s'est en partie occupée des enfants pour cette messe de Noël.

Des jeux de rôles qui plaisent aussi aux parents. Pour Dominique, le papa du petit prophète Isaïe d'un soir c'est une manière plus ludique de leur enseigner les fondamentaux du christianisme. "Quand on leur dit Noël, ils pensent plus aux cadeaux et au père Noël qu'à Jésus. Alors quand ils se déguisent et qu'ils jouent des rôles, ils comprennent plus l'importance de cette fête chrétienne".

Mais pendant la messe les petits périgourdins ne pensaient quand même pas qu'à Jésus mais aussi beaucoup à leurs cadeaux de Noël.