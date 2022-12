Noël de la "sobriété" énergétique cette année à Mont-de-Marsan

Une fin d'année "sous le signe de la sobriété énergétique". C'est ce qu'annonce la municipalité de Mont-de-Marsan ce jeudi soir, à quelques minutes du lancement du calendrier de l'avent et de l'illumination du sapin, place de l'Hôtel de ville.

ⓘ Publicité

Une course nocturne

Comme depuis 2019, pas de patinoire ni piste de luge ou de ski ce mois de décembre. "Très cher, et très énergivore", explique Marie-Christine Bourdieu, adjointe au développement durable, qui indique que "la patinoire coûte à elle seule 70 000 euros". Dans les rues, pas question non plus de laisser les lumières allumées toute la nuit et une partie de la journée ; les illuminations, ce sera de 17h30 à 22h30 chaque soir. "On ne peut pas demander aux écoles, gymnases et administrations d'économiser le chauffage et ne pas économiser l'électricité nous-mêmes pour Noël", justifie l'élue.

Elle assure en revanche que "la magie de Noël sera bien là" ce mois de décembre à Mont-de-Marsan. Les chalets du marché de Noël, déjà installés place de l'Hôtel de ville, ouvriront ce vendredi 9 décembre, le chalet du Père Noël est également prévu place Saint-Roch ainsi que des manèges, une calèche, des promenades en poney et un trampoline. Plusieurs parades et spectacles auront également lieu ainsi qu'une course nocturne, déguisés ou non, samedi 17 décembre.