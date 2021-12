Noël : dernière ligne droite pour le chocolatier Kestener à Sarreguemines

A l'approche de Noël, la chocolaterie de Franck Kestener à Sarreguemines est sous pression pour répondre à la demande de sa clientèle. Plus de 1.200 buches sont en train d'être confectionner. Le meilleur ouvrier de France et son équipe nous ont ouvert les portes de leur atelier.

La semaine s'annonce particulièrement intense à la chocolaterie de Franck Kestener à Sarreguemines. Le meilleur ouvrier de France (MOF) et sa douzaine de salariés sont dans la dernière ligne droite avant Noël, période des plus rythmées pour ce professionnel du chocolat, qui va fournir plus de 1.200 buches et 5 à 6.000 coffrets, garnis de ses dernières créations.

Le défi de Noël

Avec Pacques, Noël est le moment à ne pas louper pour la chocolaterie. La douzaine de salariés est sur le pont pour répondre à un carnet de commande qui s'affole. "C'est un grand défi, un grand rush, gros travail de mise en place, avec les nouvelles technologies, on y arrive très bien", sourit Eric, le responsable pâtisserie, devant sa préparation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'heure est à la touche finale pour la dénommée "étincelle", une buche avec son glaçage au chocolat. Un exercice tout en finesse, répété des dizaines de fois avec précision, "il ne faut pas de givre, il faut pas que cela soit trop chaud, ni trop froid", commente Eric. Les buches sont ensuite stockées dans de grands réfrigérateurs, avant d'être coupées par section et vendues à la clientèle dans les temps.

L'autre locomotive de l'atelier, ce sont les boites de chocolats : 5.000 à 6.000 coffrets vont se vendre jusqu'à l'autre bout de la planète. "On a une production pour le Japon qui va partir début janvier. La période est ultra intense. Toute l'année, on fait des grosses productions, mais là, on arrête pas sur quasiment un mois", décrit Franck Kestener, le chocolatier. Le nombre de commandes n'est pas encore revenu à la normale depuis la crise sanitaire, mais les clients veulent se faire plaisir et achètent en plus grande quantité