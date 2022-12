Noël en Alsace : Haguenau lance son tout premier concours de bredele

C'est une institution en Alsace à Noël. Les bredele... Vous avez forcément quelqu'un dans votre famille qui vous a offert ces petits biscuits alsaciens avant les fêtes.

Et bien Haguenau propose aux meilleurs pâtissiers de se mesurer. L'office des sports et des loisirs de la ville lance le tout premier concours de bredele du secteur . Vous avez jusqu'à mercredi 14 décembre pour vous inscrire. Et jusqu'à vendredi 16 décembre pour apporter votre production dans des petits sachets de 10 gâteaux.

A Haguenau, les pâtissiers ont en tout cas déjà jeté toute leurs forces dans la bataille. "Dès le lendemain de l'ouverture du formulaire, on a déjà eu un couple qui concourt l'un contre l'autre" sourit Christine Wendling, la directrice de l'office, à l'origine du concours.

"Les personnes sont invitées à s'inscrire sur le site Noël à Haguenau via un formulaire. Ils choisissent la catégorie, traditionnels, chocolatés ou fourrés, ou originaux et décorés. Nous ferons un pré jury et un jury final. Avec un pâtissier de la ville, la présidente des commerçants etc" raconte Christine Wendling.

Déjà une quinzaine de participants à ce concours de bredele © Radio France - Antoine Balandra

Un jury dégustera donc les bredele et les notera sur 20 points selon trois critères : 10 points pour le goût, 5 pour la cuisson, 5 pour le visuel.

Parmi les candidats, il y a Richard Haag, ancien boulanger, habitant de Niederschaeffolsheim. "Ce sont mes filles qui ont lu cela sur Facebook. Elles m'ont incité à m'inscrire. D'abord j'ai dit non et puis ensuite pourquoi pas. C'est pour le plaisir de participer. Je fais des bredele chaque année. J'en ai 10 sortes, j'en fais 15 kilos chaque année, je les distribue à droite à gauche, c'est une de mes passions" dit-il.

Les gagnants remporteront des bons d'achat chez les commerçants locaux d'une valeur de 100, 50 et 25 euros qui seront remis début 2023. Le vainqueur lui sera annoncé le 23 décembre.